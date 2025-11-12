Batman'da damdan düşen adam hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Örensu köyünde 57 yaşındaki İzzettin Elibol, ikamet ettiği evin birinci katındaki damda bulunduğu sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Ağır yaralanan Elibol, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Elibol kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.