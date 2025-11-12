Abone ol: Google News

Batman'da damdan düşen adam hayatını kaybetti

Kozluk ilçesinde meydana gelen olayda, 57 yaşındaki adam damdan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 14:58
Batman'da damdan düşen adam hayatını kaybetti
  • Batman'ın Kozluk ilçesinde İzzettin Elibol, damdan düşerek hayatını kaybetti.
  • Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
  • Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Örensu köyünde 57 yaşındaki İzzettin Elibol, ikamet ettiği evin birinci katındaki damda bulunduğu sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Ağır yaralanan Elibol, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Elibol kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri