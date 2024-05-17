Batman'da elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da Beşiri ilçesi Beşpınar köyü yakınındaki Çakıllı petrol sahasında elektrik dağıtım firması çalışanları İrfan Demir ile O.B. ve S.O., enerji nakil hattı çekildiği sırada akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Yapılan kontrolde, İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı diğer 2 işçi, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
4 çocuk babası İrfan Demir’in cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralı işçilerin durumu iyi
Yaralı işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İrfan Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Balpınar beldesinde toprağa verilecek.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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