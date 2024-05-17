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Batman'da elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı Beşiri ilçesindeki Çakıllı petrol sahasında enerji nakil hattı çekilirken akıma kapılan 54 yaşındaki İrfan Demir hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.