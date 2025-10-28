Abone ol: Google News

Batman'da genç kadına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Batman'da yolun karşısına geçen genç kadına motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu, motosiklet sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 02:51
  • Batman'da motosikletin çarptığı 18 yaşındaki Z.B.'nin sağlık durumu iyi.
  • Motosiklet sürücüsü F.B., hayati tehlike altında.
  • Kazanın görüntüleri inceleniyor.

Batman merkez Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Z.B.'ye F.B.'nin (31) kullandığı motosiklet çarptı.

Kazada Z.B. ve F.B. yaralandı.

Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü F.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnceleme başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

