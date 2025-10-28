Batman'da genç kadına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

- Batman'da motosikletin çarptığı 18 yaşındaki Z.B.'nin sağlık durumu iyi.
- Motosiklet sürücüsü F.B., hayati tehlike altında.
- Kazanın görüntüleri inceleniyor.
Batman merkez Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Z.B.'ye F.B.'nin (31) kullandığı motosiklet çarptı.
Kazada Z.B. ve F.B. yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Z.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü F.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İnceleme başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.