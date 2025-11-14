Batman’da inşaatta kalıp çöktü: 2 işçi yaralandı

- Batman'da inşaatta çöken beton kalıbı iki işçiyi yaraladı.
- İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi ve işçiler kurtarıldı.
- Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve olay inceleniyor.
Batman’da bir inşaat alanında beton kalıbının çökmesi sonucu iki işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan çalışmayla işçiler enkazdan çıkarıldı.
YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.