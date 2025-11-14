Abone ol: Google News

Batman’da inşaatta kalıp çöktü: 2 işçi yaralandı

Batman'da bir inşaat alanında çöken beton kalıbı altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 19:17
  • Batman'da inşaatta çöken beton kalıbı iki işçiyi yaraladı.
  • İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi ve işçiler kurtarıldı.
  • Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı ve olay inceleniyor.

Batman’da bir inşaat alanında beton kalıbının çökmesi sonucu iki işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yapılan çalışmayla işçiler enkazdan çıkarıldı.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri