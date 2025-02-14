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DHA

Bu akşam saatlerinde Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde, bir köprünün altında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Kenan Başak(45) olduğu tespit edildi. Başak’ın cenazesi, detaylı otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.