Batman'da kuyu temizlemek isterken zehirlenen kişi öldü

İHA

Batman'ın Hasankeyf ilçesinin Karaköy köyünde mazotlu su motoruyla kuyuya inip temizleme çalışması yapan Osman Turan (59), çıkan dumandan zehirlendi.

Arkadaşının zehirlendiğini gören Ş.Z. (61) de 7 metrelik kuyuya inerken kendisi de dumandan etkilendi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Turan ve Ş.Z., hastaneye sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Osman Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.