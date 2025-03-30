Batman’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

İHA

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Öğütlü köyü yakınlarında bayram ziyareti dönüşü acı bir kaza yaşandı. 35 yaşındaki Sadık Donat’ın kullandığı motosiklet, İncirli köyüne doğru ilerlerken kontrolden çıkarak devrildi.

MOTOSİKLETİN YOLCUSU CAN VERDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki İshan Nülifer olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Sadık Donat, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kazada yaşamını yitiren İshan Nülifer’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.