Batman'da 'ruhsatsız silah' baskınları

İHA
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silahların tespiti ve ele geçirilmesi amacıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.
11 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi
Bu çalışmalar çerçevesinde, belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çeşitli markalarda toplam 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ve diğer işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bu tür operasyonların şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış