Batman'da 'ruhsatsız silah' baskınları
İHA

Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silahların tespiti ve ele geçirilmesi amacıyla kapsamlı bir operasyon başlattı.

11 kişi yakalandı, 11 silah ele geçirildi

Bu çalışmalar çerçevesinde, belirlenen 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda çeşitli markalarda toplam 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ve diğer işlemleri devam ediyor. Yetkililer, bu tür operasyonların şehirdeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)