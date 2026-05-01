Trabzon’da fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Beşikdüzü ilçesinde kontrolden çıkıp fındık bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde, Beşikdağ–Bayırmahalle yolunda bir kaza meydana geldi.
FINDIK BAHÇESİNE DEVRİLDİ
Veysel Başkan’ın kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Veysel Başkan’ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Veysel Başkan’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)