İzmir'de burun ameliyatı sonrası ölen genç kıza veda

İzmir'de yaşayan Hatice Öncü, 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu.

Ameliyat sırasında da fenalaşan Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILDI

Öncü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Öncü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Öncü için Konak ilçesindeki Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine; Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Halil Öncü, Bünyamin Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ve diğer yakınları katıldı.

Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.