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DHA

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde, sanayi sitesine aniden giren başıboş bir boğa, çevredeki esnaf ve vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Boğa, sanayi sitesi içinde bir süre dolaşarak esnaftan bazılarını kovaladı, bu da hem çalışanlar hem de çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZORLU UĞRAŞLAR SONUNDA BOĞA YAKALANDI

Uzun süreli bir kovalamacanın ardından, güvenlik güçleri tarafından yakalanan boğa, bölgeden güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı. Olay, çevredekilere unutulmaz anlar yaşattı.