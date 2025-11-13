Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

- Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Ferit Padir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
- Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı.
- Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.
Batman'ın Ziya Gökalp Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 3 kişi yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Ferit Padir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ferit Padir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Tilmerç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.