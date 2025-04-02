Batman'daki kazada otomobil takla attı
İHA

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Urganlı köyü mevkisinde meydana gelen kazada, Rıdvan B. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobil hurdaya döndü.

3 YARALI

Kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 3 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkartılarak kaza yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor