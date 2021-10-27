12 Nisan 2019’da içeri girdiğinde ayağı kalkmadıkları gerekçesiyle 4 çalışanı darbeden mülk sahibi Şahin Şeker hakkında, 10 yıldan fazla hapis cezası istendi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir eğlence mekanında, 12 Nisan 2019 tarihinde 4 iş yeri çalışanı, mülk sahibi Şahin Şeker tarafından ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darbedildi.

Şahin Şeker, çalışanların şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınarak hakkında işlem yapıldı.

Ardından dayak görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle olaydan 50 gün sonra yeniden gözaltına alınan iş yeri sahibi Şahin Şeker, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

İddianamede, sanık Şeker'in 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

“KAPI AÇILDIĞI ZAMAN AYAĞA KALKILIR”

Sanık Şahin Şeker savcılık ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

“Olayın yaşandığı eğlence mekanının mülk sahibiyim. Mekanı oğlum D. Şeker ile M. A. işletiyor. Kendilerinden aylık kira almaktaydım. Zaman zaman işlerin nasıl gittiğini görmek için söz konusu mekâna gelirim. Olay günü, girişte karşılama kısmında bulunan Gaye isimli çalışan ile adını bilmediğim bir çalışan kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de kendilerine müşteri velinimettir, kapı açıldığı zaman ayağa kalkılır. Ben çocukluktan beri esnaflık yapıyorum. Müşterilere karşı saygılı olacaksınız, görevinizi yapacaksınız. Bir anda öfkelendim.





“OLANLARI NET HATIRLAMIYORUM”

Gaye'nin yanındaki çocuğa tokat attım. Sonrasında olanları net hatırlamıyorum. Gaye'ye vurduğum anları hatırlamıyorum. Sonrasında üst kata konser alanına çıktım. Mustafa ile karşılaştım. Yine görüntülerde Mustafa'ya da vurmuşum ancak hatırlamıyorum.”

Davanın 4. duruşması, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya şikayetçiler ile sanık Şahin Şeker katılmadı.

Beşiktaş’ta çalışanları darbeden mülk sahibinin 10,5 yıl hapsi istendi VİDEO



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Şikayetçi avukatı Çağdaş Çelik, “Dosyada mevcut delillerle sanığın yüklenen suçları işlediği sabit olmuştur. Ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde sanık Şahin Şeker’in Beşiktaş’taki ünlü bir eğlence mekanına gelerek çalışanlarıyla arasında başlayan tartışma üzerine tehdit ve hakarette bulunduğunu belirtti.

10,5 YIL HAPİS TALEBİ

Sanığın 4 şikayetçiyi darbettiği de belirtilen mütalaada, ‘Hakaret, Tehdit ve Kasten’ yaralama suçlarından 4 kişiye karşı toplam 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatının ek savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.