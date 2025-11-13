Beylikdüzü'nde el freni çekilmeyen araç, kafenin bahçesine düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi 9. Sokak’ta dün saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. 34 BGK 976 plakalı otomobilin sahibi, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu.

KALDIRIMDAN GEÇİP KAFENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Bir süre sonra kendi kendine hareket eden otomobil, önce kaldırıma çıktı, ardından istinat duvarını aşarak bir kafenin bahçesine devrildi.

Olay sırasında kafenin boş olması, olası bir faciayı önledi. Araçta ve kafenin bahçesinde maddi hasar oluştu. Polis ve yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.