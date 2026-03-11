Kayseri’de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 33. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

ATÖLYE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın kısa sürede büyüyerek, atölyeyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.