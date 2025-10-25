Beylikdüzü'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, çifti 23 milyon lira dolandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolandırıcılar her yöntemi deniyor...

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde polise başvuran M.A.Ö. ve eşi Z.Ö., 6 Ekim'de dolandırıldıklarını söyledi.

TOPLAM 23 MİLYON TL VERDİLER

Mağdur karı koca, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere inandıklarını söyleyerek evde bulunan 7 milyon 250 bin değerinde ziynet eşyası ve nakit parayı bir poşete koyarak kapıya gelen kişiye teslim ettiklerini söyledi.

Şüphelilerin, operasyon bitince ziynet eşyası ve paraları geri alacakları yalanına inandıklarını anlatan karı kocanın, '17 Ekim tarihinde bir kez daha aradılar.

Bu kez banka hesabımızda bulunan paraları havale etmemizi istediler. Onlara inandığımız için söylediklerini yaptık. 16 milyon lira parayı söyledikleri banka hesaplarına havale ettik' dedikleri öğrenildi. Toplam 23 milyon 250 bin değerinde para ve ziynet eşyasını şüphelilere verdiklerini anlatan çift, şikayetçi oldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada önce eve gelerek poşet içindeki para ve ziynet eşyalarını alan İ.T., gözaltına alındı.

Daha önceden de 5 suç kaydı bulunan İ.T., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis olaya karışan A.E.H, paranın havale edildiği hesapların sahipleri O.D. ve M.A.S.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.