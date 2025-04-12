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AA & Ensonhaber

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, D-100 kara yolunun yan sokağında, Topkapı yönüne doğru ilerleyen 34 EUJ 299 plakalı karton yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücü, aracında çıkan alevleri fark edince hemen araçtan indi. Ancak hareket halindeki kamyonet, park halindeki başka bir kamyonete çarparak ancak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu kamyonette ciddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığı, ekiplerin müdahalesiyle zamanla normale döndü.