Beyoğlu'nda hastane yolunu kesip 'Erik Dalı' oynadılar: Kimseye aldırış etmediler Galata Kulesi Meydanı’nda nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak; “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca oynadı. Dakikalarca trafiğin akışını durduran grup, ardından araçlarına binip ayrıldı.

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İHA

Trafiği tehlikeye atan drift ve makasçı magandaların yanında 'eğlence' amaçlı konvoylarda da son dönemde artış yaşanıyor.

Özellikle düğün ve asker uğurlama dönemlerinde artan konvoylarda bulunanlar, trafiği kesip hem tehlikeye neden oluyor hem de insanları yollarından alıkoyuyor...

Bu olayların bir yenisi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanadı.

Hastane yolunu trafiğe kapattılar

Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı.

Erik Dalı oynadılar

Araçlarından inen grup, ardından meydanda "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca eğlendi.

Müzik eşliğinde bağırdılar

Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı.

Kimseye aldırıp etmediler

Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı.

Kameralara yansıdı

Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)