Trafiği tehlikeye atan drift ve makasçı magandaların yanında 'eğlence' amaçlı konvoylarda da son dönemde artış yaşanıyor.
Özellikle düğün ve asker uğurlama dönemlerinde artan konvoylarda bulunanlar, trafiği kesip hem tehlikeye neden oluyor hem de insanları yollarından alıkoyuyor...
Bu olayların bir yenisi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanadı.
Hastane yolunu trafiğe kapattılar
Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı.
Erik Dalı oynadılar
Araçlarından inen grup, ardından meydanda "Erik Dalı" şarkısıyla dakikalarca eğlendi.
Müzik eşliğinde bağırdılar
Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı.
Kimseye aldırıp etmediler
Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı.
Kameralara yansıdı
Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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