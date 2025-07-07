Bilecik'te firari katil kendini ihbar etti

Bilecik'te ilginç olay....
Pazaryeri ilçesinde yaşayan Gazi Uzun, geçtiğimiz çarşamba günü Günyurdu köyü yakınlarındaki tarlasına gitti.
Uzun, burada sulama motoru nedeniyle Ogün Akçin isimli bir şahısla tartıştı.
KATİL OLAY YERİNDEN KAÇTI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi Uzun, yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti.
Ogün Akçin olay yerinde hayatını kaybederken cinayet zanlısı Gazi Uzun, olay yerinden kaçtı ve kayıplara karıştı.
KENDİ KENDİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından Bilecik ve tüm ilçelerdeki emniyet jandarma birimleri, harekete geçerek kaçan Gazi Uzun yakalama çalışmaları başlattı.
Şahıs geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu köyünde saklandığı yeri söyledi.
TUTUKLANDI
Ekipler, şahsı köyden alarak sorgusu için Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Şahıs, buradaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.