Bilecik'te ikiz plaka kullanan araç durduruldu: Sürücünün iki ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı Bozüyük'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada ikiz plaka kullandığı belirlenen bir araç durduruldu. İkiz plaka kullanan sürücüye 50 bin 834 TL para cezası kesildi.

Sürücünün iki farklı suçtan arandığı ve sahte plaka kullandığı belirlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir aracın ikiz plaka kullandığı tespit edildi ve araç durduruldu. SÜRÜCÜNÜN İKİ AYRI SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI Yapılan incelemede aracın sürücüsünün iki farklı suçtan arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan sürücünün aracında sahte plaka kullandığı belirlendi. 50 BİN 834 TL CEZA KESİLDİ Sürücüye sahte plaka ve çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 50 bin 834 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

