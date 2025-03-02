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İHA

Kaza, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda yaşandı.

Tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu otobüs yolun kenarına savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada tır şoförü ağır yaralanırken, otobüsteki 10 yolcu hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Eskişehir ve Bozüyük’teki hastanelere sevk etti.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda ise uzun araç kuyrukları oluştu, yol trafiğe kapandı.

Ekipler, kazanın nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.







