Bilecik'te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İHA

Bilecik'te polis ekipleri başarılı bir çalışmaya imza attı...

Yaşanan gelişmede, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu taşıyacağı değerlendirilen bir araç, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin titiz analiz çalışmaları sonucunda Bozüyük ilçesinde durduruldu.

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Araçta yapılan aramada 144,31 gram kokain, 4,65 gram bonzai ve 0,94 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan M.Ş., S.K. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.