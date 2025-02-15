Bilecik'te yola fırlayan köpek kazaya sebep oldu

İHA

Bilecik'te yaşanan olayda, Bursa'dan Bilecik istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü İsmail O., Pelitözü Kavşağı'na geldiği esnada aracın önüne aniden köpek fırladı.

Sürücü o esnada köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Manevra yapan sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı.

Yaşanan trafik kazasında araç sürüsü İsmail O. ve araç içinde yolcu olarak bulunan İlknur O., H.A.O. ve A.O. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.