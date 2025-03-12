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DHA

Bingöl-Muş Bulvarı’ndaki Hastane Kavşağı yakınlarında yaşanan trafik kazası, sürücülere panik dolu anlar yaşattı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir kamyon, trafik ışıklarında freni tutmayınca kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki başka bir araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

İNDİĞİ OTOMOBİL HAREKET EDİNCE PEŞİNDEN KOŞTU

Kazanın hemen ardından, çarpılan otomobilin sürücüsü araçtan inerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Ancak, frenleri tutmayan kamyonun ikinci kez çarpmasıyla otomobil aniden hareket etmeye başladı. Aracının hızla uzaklaştığını gören sürücü, yaklaşık 100 metre boyunca peşinden koşarak seyir halindeki otomobilinin kapısını açmayı başardı ve büyük bir refleksle direksiyon başına geçerek kontrolü sağladı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Aracını güvenli bir bölgeye çekerek park eden sürücünün bu olağanüstü çabası, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Trafikte yaşanan bu sıra dışı anlar, bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatırken, freni tutmayan kamyonun sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.