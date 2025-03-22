İHA
Bingöl'de işçiler taşıyan plakası öğrenilemeyen transitin sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hakimiyetini kaybettiği araç şarampole yuvarlandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI
Araç, iş makinelerinin bölgeyi temizlemesinin ardından çekici yardımı ile bulunduğu yerden alındı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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