Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirildi.
BİR KİŞİ YAKALANDI
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca uyuşturucu sevkiyatında rol oynadığı belirlenen bir diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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