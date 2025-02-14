Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İHA

Zehir tacirleriyle mücadele sürüyor...

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirildi.

BİR KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu sevkiyatında rol oynadığı belirlenen bir diğer şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor