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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Kent genelinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.