Bitlis'te drift atan sürücüye ceza yağdı

Drift atan sürücü cezadan kaçamadı...

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 19 Ekim günü saat 16.50 sıralarında aracın Tatvan Sanayi Lokantası önünde drift yaptığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

SÜRÜCÜYE 46 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan incelemeler sonucunda aracın sürücüsünün F.B. olduğu tespit edildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1-D (drift yapmak) maddesi kapsamında 46 bin 392 TL idari para cezası uygularken, sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı.

YETKİLİLERDEN 'DENETİMLERİN ARALIKSIZ SÜRECEĞİ' VURGUSU

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür davranışlara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.