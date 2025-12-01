Bitlis'te yabancı uyruklu 2 kişinin mide ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Tatvan ilçe girişinde, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde arama yapıldı.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN 14 KAPSÜL ÇIKARILDI

Aramalarda şüphelilerin üzerinde 36 kapsül içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin burada yapılan röntgen ve tomografi incelemelerinde de mide ve bağırsaklarında yabancı cisimler tespit edildi.

Tıbbi müdahale sonucu şüphelilerin yuttuğu 14 kapsül çıkarıldı.

ÇEKİCİ ÜZERİNDEKİ ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 50 kapsül halinde 385 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yine Tatvan'da durdurulan çekici üzerindeki bir araçta yapılan aramada 734 gram metamfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Her iki operasyon kapsamında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şüphelilerden 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.