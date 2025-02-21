Bolu Dağı'nda kar manzarası

DHA

Bolu Dağı'nda 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Yağışla birlikte Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BEYAZ GÜZELLİK

Yapılan çalışmayla kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmazken, yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Çam ormanlarıyla kaplı Bolu Dağı'ndaki yeşil görüntü, karla birlikte beyaz güzelliğe dönüştü. Bölge, drone'la havadan görüntülendi.