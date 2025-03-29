Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye’nin en önemli kara yolu geçiş güzergahların birisi olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç yoğunluğu sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

EKİPLER GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Bayram tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.

Araç yoğunluğunun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

KAMYON, ÇEKİCİ VE TANKER CİNSİ ARAÇLARA GEÇİŞ YOK

Ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla sürücülerin güvenliği için bugünden pazar gününe kadar TEM Otoyolu’nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.