Bolu'da AK Partili ilçe başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

DHA

AK Parti camiasını üzen haber...

D-100 karayolunda gece saatlerinde Gerede'den Bolu istikametine seyreden AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar'ın kullandığı otomobil, Köroğlu İstasyon Amirliği mevkiinde G.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Çongar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.