Bolu'da emniyet müdürüne kadına şiddetten tutuklama

- Bolu'da bir ilçe emniyet müdürü, eşine şiddet suçlamasıyla tutuklandı.
- H.T., eşinin şikayeti sonrası gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
- 25 Ekim'de mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu'da merak uyandıran olay...
Mudurnu'da yaklaşık iki ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladı.
MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI
Dört gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLANDI
25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.