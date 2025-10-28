Abone ol: Google News

Bolu'da emniyet müdürüne kadına şiddetten tutuklama

Kentte görev yapan bir ilçe emniyet müdürü, üç aylık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:39
Bolu'da merak uyandıran olay...

Mudurnu'da yaklaşık iki ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., üç ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladı.

MESLEKTAŞLARI GÖZALTINA ALDI

Dört gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

