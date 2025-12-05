Abone ol: Google News

Osmaniye'de 2 kişinin can verdiği kaza kamerada

Osmaniye'de 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 14:28
  • Osmaniye'de 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı zincirleme kaza meydana geldi.
  • Kaza Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleşti ve görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi’nde, dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

H.Y.’nin kullandığı 46 FE 830 plaka otomobil, karşı şeritten gelen Ö.A.’nın kullandığı 27 HY 125 plakalı ticari araç ve A.K. idaresindeki 31 AT 080 plaka otomobille çarpışarak takla attı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda sıkışanlar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet Yaybel (56) ve Muhammet Yaybel’in (10) hayatını kaybettiği belirlendi.

7 KİŞİ YARALANDI 

Yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI 

Bu arada kazanın bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

