Bolu'da eşini öldüren adam cinayeti sosyal medyada paylaştı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kan donduran cinayet...

Engin Baltaş, tartıştığı eşi Hilal Baltaş’a av tüfeğiyle vurup jandarma karakoluna giderek teslim oldu.

Baltaş’ın ifadesi doğrultusunda adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekibinin kontrolünde, Hilal Baltaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hilal Baltaş’ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA ALINDI

Ailenin, 6 aylık bir erkek ile 3 ve 11 yaşındaki 2 kız çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bu arada Engin Baltaş'ın eşini öldürdükten sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

Paylaşımda, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi eşimin ağabeyi İ. ve hanımı A., eşime telefonda, ‘Aldat hak ediyor Engin’ dedi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim." ifadeleri yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.