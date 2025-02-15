Bolu’da iki barakada yangın

İHA

Bolu’nun Sümer Mahallesi Gündüz Sokak’ta, saat 17.30 sıralarında kullanılmayan bir barakada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı ve bitişiğindeki depo olarak kullanılan başka bir barakaya da sıçradı. Yangının şiddetlenmesiyle mahallede panik yaşanırken, çevredeki apartman sakinleri korkuyla kendilerini dışarı attı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekledi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler detaylı inceleme başlattı.