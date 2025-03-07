DHA
Bolu'da Sağlık Mahallesi Sancaktar Sokak'ta, A.K. idaresindeki 34 GUP 806 plakalı zincir bir markete ait kamyon, yolda yürüyen 64 yaşındaki Hürriyet Öztürk'e çarptı.
Öztürk kamyonun altında kalırken, şoför A.K. yoluna devam etti. Hareketsiz şekilde yere yatan Öztürk'ü, sokaktan geçen motosikletli kurye fark etti.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
A.K. gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış