Bolu'da mantar toplamaya gitti, öldü

- Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kayboldu.
- İki günlük aramanın ardından dere yatağında ölü bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bolu Alpağut Mahallesi’nde yaşayan Orhan Demir, 15 Kasım'da mantar toplamak için evinden ayrıldı.
Akşam saatlerinde eve geri dönmeyen Demir'in yakınları, kayıp ihbarında bulundu.
EKİPLER ORMANDA ÇALIŞMA YAPTI
İhbarla bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler; Çakmaklar, Pirahmetler ve Alpağut mevkiinde ormanda arama çalışma yaptı.
HAREKETSİZ BULUNDU
2 gündür süren çalışmaların ardından Orhan Demir, bugün Pirahmetler köyünün üstündeki dere yatağında hareketsiz bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekibinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Orhan Demir'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.