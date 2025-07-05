Bolu'da tavuk tesisinde korkutan olay

Bolu'nun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk tesisinde zehirlenme yaşandı.

Kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, sızan hidrojen sülfürik gazından etkilendi.

Fenalaşan işçilerin yardımına koşan bir başka çalışan da gazdan etkilenince durum sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

11 İŞÇİ GAZDAN ETKİLENDİ

Gazdan etkilenen 3 işçi, ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi’ne sevk edildi.

Olayın ardından aynı bölgede çalışan 8 işçi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Böylece gazdan etkilenen işçi sayısı 11’e yükseldi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

AFAD ekipleri, gaz sızıntısının meydana geldiği bölümün faaliyetlerini durdurarak bölgeyi karantinaya aldı.

Ekipler gazın yayılımını önlemek amacıyla alanda güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.