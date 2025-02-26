Bolu'da ters yönde ilerleyen sürücü ehliyetini kaptırdı

İHA

Trafiği tehlikeye atan sürücüler cezadan kaçamıyor.

Son zamanlarda trafik magandalarını hedef alan yeni trafik düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle trafik ekiplerinin denetimleri de hız kazandı.

Bu kapsamda, geçtiğimiz günlerde Bolu'da yaşanan "ters şerit" vakasının faili sürücüye de ceza kesildi.

ŞANS ESERİ KAZA YAPMADI

Bolu’nun Çaydurt bölgesinde gece saatlerinde plakası belli olmayan Tofaş marka otomobil, ters şeride girerek kilometrelerce Ankara istikametinde seyretti.

Şans eseri önüne araç çıkmayan ve kazaya davetiye çıkartan sürücünün tehlikeli yolcuğu bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Tepki yağan görüntülerin ardından Bolu Valiliği harekete geçti. Kazaya davetiye çıkartan sürücü, Bölge Trafik Polisi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edildi.

EHLİYETİNE EL KONDU

Sürücünün 3 ay süreyle ehliyetine el koyularak 9 bin 267 lira ceza kesildi.

