İHA
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde araçlar çarpıştı.
Ankara yönüne seyreden Hakan Y. yönetimindeki 27 JC 580 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Zeki K. idaresindeki 34 KMDA 299 plakalı otomobille çarpıştı.
ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlarda bulunan Fatma Y., Kader K., Selen K. ve Fadime K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
YOLLAR NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ
Kaza sonrası iki şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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