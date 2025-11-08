Bolu'da türbedeki görüntüler tepki topladı.

- Bolu'daki Hayreddin Tokadi Türbesi'nde kadınlar tuvaletinde kaydedilen görüntüler tepki topladı.
- Ziyaretçiler, lavaboların bulunduğu alanda peçete yığınları ve kötü koku ile karşılaştı.
- Türbedeki olumsuz manzara, manevi değeri yüksek olan bu yerin ziyaretçilerini rahatsız etti.
Bolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Hayreddin Tokadi Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar lavaboların bulunduğu alanda peçete yığınları, kirli zeminler ve kötü koku ile karşılaştı.
Manevi değeri yüksek olan türbede ortaya çıkan çirkin görüntüler vatandaşlar tarafından görüntülendi.
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Vatandaşlar kutsal kabul edilen bir ziyaret yerinde böyle manzaraların görülmesine tepki gösterdi.