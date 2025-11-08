Abone ol: Google News

Bolu'da türbedeki görüntüler tepki topladı.

Bolu'da her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Hayreddin Tokadi Türbesi'nde kadınlar tuvaletinde kaydedilen görüntüler tepki çekti.

Bolu'nun Elmalık mevkiinde bulunan Hayreddin Tokadi Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar lavaboların bulunduğu alanda peçete yığınları, kirli zeminler ve kötü koku ile karşılaştı.

Manevi değeri yüksek olan türbede ortaya çıkan çirkin görüntüler vatandaşlar tarafından görüntülendi.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Vatandaşlar kutsal kabul edilen bir ziyaret yerinde böyle manzaraların görülmesine tepki gösterdi.

