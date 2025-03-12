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DHA

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, milyonların yüreğini yakan bir faciaya dönüşmüştü.

21 Ocak tarihinde mutfakta başlayan yangın, ihmaller zinciri ile büyümüş ve tüm oteli yutmuştu.

Kimileri canını yangın merdiveni olmadığı için metrelerce yükseklikten atlayarak kurtarmaya çalışsa da feci yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

EŞİ VE KIZINI YANGINDA KAYBETTİ

Yangında, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile İzmir'de özel bir okulda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi kızı Alya Altın da yaşamlarını yitirdi.

Altın'ın eşi Hilmi Altın, alevlerden yaralı olarak kurtuldu.

OTELE GİDERKEN ÇEKTİKLERİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Altın Ailesi'nin, yangın sırasında 4'üncü kattaki odalarından panikle dışarıya çıktıkları, Hilmi Altın'ın yoğun duman ve koridorun karanlık olması nedeniyle yanındaki eşi ve kızını kaybettiği belirtildi.

Kübra Tonguç Altın ile Alya Altın'ın cenazeleri, Soma Belediye Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Altın Ailesi'nin otele giderken çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

"DÖNMEMİZE İZİN VERMEDİLER"

Hilmi Altın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, ailenin mutlu bir şekilde yolculuk yaptıkları görülüyor.

Altın, bu görüntüleri, "Böyle gittik, dönmemize izin vermediler" notuyla paylaştı.