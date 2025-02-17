İHA
Bolu’da Karaçayır Mahallesi Kutucular Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA ATEŞ AÇTILAR
Çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, silah sesleri yükseldi.
Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar panikle kaçmaya çalıştı.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine mahalle bekçileri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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