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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında son dönemde olağan dışı fiyat hareketleri yaşandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, belirli sermaye piyasası araçları üzerinden gerçekleştirilen manipülatif işlemlerle piyasanın dengesini bozan ve ani düşüşlere yol açan girişimlerin olduğu belirlendi.

Bu tür müdahalelerin, finansal ve ekonomik bir gerekçeyle açıklanamayacak nitelikte olduğu ve borsa piyasasının güvenilirliğini, şeffaflığını ve istikrarını tehlikeye attığı vurgulandı.

17 GÖZALTI VARDI

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde, manipülatif işlemlere karıştığı belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si, sağlık durumları nedeniyle aynı gün adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.