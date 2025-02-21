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İHA

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo eyaletinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs, Nuporanga yakınlarındaki bir otoyolda kamyonla çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

12 CAN KAYBI, 21 YARALI

Yetkililer yaptığı açıklamada, feci kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ölenlerin tamamının Franca Üniversitesi öğrencileri olduğu belirtilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YAS İLAN EDİLDİ

Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas, 3 günlük resmi yas ilan etti.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre Brezilya'da, 2024 yılında trafik kazalarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.