İHA

Romanya'dan Türkiye'ye tır ile giriş yapmak isteyen M.O. isimli sürücü, sınırın diğer tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere iken Bulgar gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, ayakkabılarında ve vücudunda sarılı halde yaklaşık değeri 6 milyon euro olan 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi.

VÜCUDUNA YAPIŞTIRDI

Tır sürücüsünün, altın külçelerini vücuduna yapıştırdığı ve ayakkabılarının içine gizlediği tespit edildi.

REKOR ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Bulgaristan gümrüklerinde ilk kez, tek kişi üzerinde rekor altın ele geçirildiği öğrenildi.

Tır sürücüsünün, Türkiye'den eşya almak üzere kargosuz seyahat ettiğini belirtti.

Kaçak altınlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.