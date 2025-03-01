Burdur'da aracın şarampole düştüğü kazada 1 can kaybı

İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesi Yeşildere Köyü Yapraklı Barajı yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Durmuş D.(68) idaresindeki Fiat marka hafif ticari araç virajda kontrolden çıktı.

Bunun üzerine yaklaşık 1 metre derinliğindeki şarampole düştü.

KAZADA 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Düşme esnasında emniyet kemerleri bağlı olmayan sürücü Durmuş D. ve yolcu koltuğunda oturan eşi Saliha Demirel (71) yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Saliha Demirel'in hayatını kaybettiği belirlenirken Durmuş D. ise ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saliha Demirel'in cenazesi ise olay yeri inceleme ve savcının çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.