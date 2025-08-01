Burdur’da buğday yüklü tır alev aldı

Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Tekkeköy yakınlarında seyir halindeki buğday yüklü bir tırın motor bölümünde yangın çıktı.

49 yaşındaki Remzi Y. yönetimindeki 06 CNU 487 plakalı tırdan motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü, aracı durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR KULLANILMAZ HALE GELDİ

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.