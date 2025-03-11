Burdur'da eski eşinin yanında gördüğü erkeğin burnunu ısırdı

DHA

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından dün akşam Burdur Öğretmenevi'nde verilen iftar yemeğinde bir kişi, eski eşini başka bir erkekle birlikte gördü.

Bu nedenle eski çift arasında tartışma çıktı.

EŞİNİN YANINDAKİ ADAMIN BURNUNU ISIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eski koca, boşandığı eşinin yanındaki A.K.'ye saldırıp, burnunu ısırdı.

Olayın ardından kaçan A.K., yakındaki polis merkezine sığındı.

PLASİK CERRAHİ SERVİSİNE SEVK EDİLDİ

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen A.K., tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi plastik cerrahi servisine sevk edildi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Arbedede yaralanan eski koca ise ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.